أحمد فهمي يكشف عن الموعد النهائي لحفل زفافه على هنا الزاهد (فيديو)

أعلن الفنان المصري أحمد فهمي عن الموعد المرتقب لحفل زفافه على خطيبته الفنانة هنا الزاهد، وخلال إحدى المقابلات التلفزيونية، صرّح بأن الحفل من المقرر أن يتم إقامته نهاية فصل الصيف الحالي، إلّا أنه لم يذكر بالتحديد اليوم والتاريخ الذي سيقام فيه الحفل.

وكان الفنان أحمد فهمي قد حل ضيفًا على برنامج "عرب وود" على روتانا سينما، وكشف عن نيته إقامة حفل زفاف ضخم بحسب ما ترغب خطيبته الفنانة هنا الزاهد، في حين أنه أكد من جهته عدم حبه للحفلات ولا يحضر الكثير منها في العادة.

على الصعيد الفني، شارك أحمد فهمي في سباق رمضان 2019 من خلال مسلسل "الواد سيد الشحات"، وهو من بطولته إلى جانب كل من هنا الزاهد، ومحمد عبد الرحمن، وعدد من ضيوف الشرف مثل أكرم حسني وهيفاء وهبي وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وأوس أوس والعديد من الأسماء الأخرى.

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