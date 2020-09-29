أحمد وزينب يفاجئان الجمهور بأحدث ظهور بعد خروجهما من المحكمة بتهمة ترويع إبنتهما.. صُور!

كان قد تم إيقاف اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب = منذ أيام تحت التحقيق بتهمة إخافة ابنتهما الصغيرة "إيلين" عن طريق مقلب مُدبر.

الفيديو تم تداوله وقتها بشكل كبير ضمن مطالبات بمحاسبة الوالدان اللذان استغلا ابنتهما من أجل تحقيق مشاهدات وتفاعل عبر قناتهما في يوتيوب. زينب في الفيديو ارتدت باروكة شعر واخفت ملامح وجهها بالمكياج وبدأت بالتقرب من ابنتها الصغيرة التي تأثرت وسارعت بالبكاء.

الثنائي بعد جلسة التحقيق والإيقاف في المركز الأمني تم تغريمهما مبلغ وقدره 20 آلف جنيه مصري أي ما يعادل 1200 دولار أمريكي، إضافةً إلى منعهما من إظهار ابنتها في أي فيديو يتم مشاركته عبر السوشال ميديا وبالتحديد قناتهم الشخصية في يوتيوب، وقيل أيضاً أنهما ملزمان بحضور جلسات توعية ستقام خصوصاً لهما.

بعد إخلاء سبيل اليوتيوبرز، شارك الثنائي مجموعة صور لهما وظهرت زينب بالحجاب مجدداً بعد أن كانت قد تخلت عنه مؤخراً وتم إضافة تعليق على الصورة "بداية جديدة"، بإشارة إلى أن حياتهما ستكون أفضل من السابق وخياراتهم ستكون أكثر عقلانية. الجمهور بدوره هاجم الثنائي واعتبر أن الأمر مجرد وسيلة لإثارة الجدل ولفت الإنتباه وما هي إلا مدة وستتخلى عن الحجاب مجدداً.

الثنائي في أول ظهور لهما صرحا بأن إرتداء الحجاب جاء بعد تفكير طويل منذ رمضان الفائت، وأنها فكرت واستخرت ومن ثم أخذت القرار، وتابعت "خلوا بالكم العمر مش مضمون وإن شاء الله ربنا يكرمكم إنتو كمان، أنا مش شيخة ولكن بحاول أحسن من نفسي للطريق الصح، وبفكر في الخمار كمان بعد شوية".

أما أحمد فصرح "عمري ما فرضت عليها الحجاب ولازم يكون في تفاهم بين أي اتنين على الخطوة دي، ولما كانت مترددة قولتلها أنا مش هغصبك على حاجة ولازم تكوني مقتنعة بالخطوة دي".

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