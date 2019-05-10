أحمر شفاه سيرين عبد النور في (الهيبة) يثير الجدل

اعتمدت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور في اطلالاتها بجميع مشاهدها في مسلسل (الهيبة الحصاد)، على الظهور بأاحمر شفاه لافت سواء كانت في العمل او المنزل.

واثار هذا اللوك تساؤلات عديدة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول سبب ظهورها به طوال الوقت في الوقت الذي يجب أن تكون قريبة الى اللوك الطبيعي في منزلها وبدون تكليف او مبالغة، وخاصة ان بطلة الجزء الاول من العمل نادين نجيم والجزء الثاني نيكول سابا كانا تظهران بلوك طبيعي مع عدم اعتماد لوك واحد، حسب موقع صدى البلد.

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل (الهيبة الحصاد)، الذي يعد الجزء الثالث لمسلسل (الهيبة) ويعرض في شهر رمضان، ظهور جبل شيخ جبل الذي يقوم بدوره تيم حسن في العاصمة اللبنانية بيروت بعد هروبه من منطقة الهيبة على الحدود السورية اللبنانية بسبب مُلاحقة الشرطة له.