أخبروها أنها لا تستطيع الإنجاب نهائيًا..مها أبو عوف تروي قصة انجابها لابنها الوحيد

حلت الفنانة المصرية مها أبو عوف شقيقة الفنان الراحل عزت أبو عوف ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس.

وخلال اللقاء، تحدثت أبو عوف عن المعاناة التي مرت بها في حياتها وخاصة على صعيد الإنجاب والأمومة، حيث أنها استمرت في المحاولة لمدة 15 عامًا في سبيل أن ترزق بطفل يملأ لها حياتها، وسافرت لأوروبا وأمريكا وتابعت أيضًا مع طبيبها الخاص في مصر بهدف الوصول إلى حل يسمح لها بالإنجاب.

وكشفت الفنانة مها أبو عوف أن الأطباء في وقتها طلبوا منها نسيان موضوع الإنجاب ونصحوها بالتفكير في التبني، كما أخبروها بضرورة إجراء عملية إزالة الرحم وتابعت: " رجعت على مصر وسلمت أمري لربنا بس كنت عايزة أتبنى وكان فيه أطفال بتوع البوسنة والهرسك اللي كانوا جايين أيام الحرب فقولت هشوف بنت أو ولد .. وفي الفترة دي اتجوزت ومحصلش نصيب واتطلقنا".

وعندما تحقق حلمها وأصبحت حاملًا، قالت: "أنا شايلة 11 كيس من المبايض بتاعتي وفي مرة قاعدة كده جالي مغص جامد وقولت لعزت أنا موجوعة قالي روحي بكرة للدكتور لشريف وطنشت ويومين كده لقيت الوجع بيزيد شوية فروحت لشريف ودكتور السونار بيعملي السونار قالي إيه ده إيه ده .. وبعدين عملت تحليل دم وبول مرة واحدة بصيت لقيت دكتور هشام بيقولي مبروك عندك جنين".

وقالت أبو عوف أنها صدمت وشعرت بالسعادة البالغة عند معرفتها بخبر حملها، إلى جانب أن طبيبها قال لأخيها الراحل عزت أبو عوف أن حملها مخالفًا لكل ما جاء في الكتب الطبية، حيث أنها بحسب العلم كانت لا يمكن أن تنجب نهائيًا.

الجدير بالذكر أن مها أبو عوف تزوجت في بداية حياتها من الموسيقار عمر خورشيد والذي فارق الحياة بعد فترة قصيرة من الزفاف، كما فقدت أبو عوف جنينها منه، ثم تزوجت مرة أخرى شخص من خارج الوسط الفني وأنجبت منه ابنها الوحيد شريف.

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