تامر حسني يخرج عن صمته ويرد على كل المشككين بنجاحاته!

ما زال الفنان المصري تامر حسني حديث السوشال ميديا من بعد دخوله موسوعة جينيس العالمية.

فبعدما أعلن الفنان عن نيله جائزة جينيس للفنان الأكثر تأثيراً والهاماً والتي أقيمت مراسمها في "أبو ظبي" وبحضور معجبين الفنان، أصدرت إدارة جينيس بيان رسمي توضح فيه حقيقة الجائزة وجاء فيه: "جمهور الفنان تامر حسني، كسر يوم الجمعة، الموافق السادس من شهر كانون الأول / ديسمبر 2019 الرقم القياسي العالمي لغينيس للأرقام القياسية لـ أكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات وذلك في مارينا مول أبوظبي، وأوضحت غينيس أنها لا تقيس الإنجازات التي لا تتبع معايير واضحة كأن يكون الإنجاز: قابل للقياس، والكسر، ذي معايير واضحة محددة، وقابل للتقييم والتحقق من صحته."

تامر الذي إلتزم الصمت رسمياً تجاه الاتهامات المتعلقة بالكذب وانه قام بدفع الأموال لشراء الجائزة وغيرها، قرر مساء أمس أن يرد على المنتقدين بفيديو كليب يحمل عنوان "التسامح"، إذ تضمن الفيديو مشاهد من تكريمه وتفاعل الجمهور معه إضافة إلى مقتطفات من أعماله السابقة.

كلمات الأغنية والحانها التي كانت من نصيبه جاء فيها: "اشتغل على قلبك ..خلي يتمنى الخير..إشتغل على قلبك..يتمنى الخير للغير ويحب كل الناس"..

يذكر أن حسني يواجه دائماً اتهامات بشراء المعجبين والجوائز منذ لحظة تواجده على الساحة الفنية، إذ كان من بين المواقف المثيرة للجدل حالات الإغماء التي كانت تصيب الفانز في حفلاته بشكل مستمر.

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