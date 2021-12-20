أدهم النابلسي يعلن اعتزاله الفن.. ويطلب من جمهوره مساندته

اعلن الفنان الأردني ادهم النابلسي اعتزاله الفن عبر حسابه الخاص في انستغرام، ونشر النابلسي فيديو كشف فيه عن هذا الامر ووجه رسالة لجمهور طالبًا مساندته في هذا القرار

وأكد الفنان الأردني أن لكل انسان طموح في الحياة ولا مشكلة في ان يمشي الانسان وراء حلمه لكن في النهاية يجب ان لا ينسى الانسان انه خلق لعبادة الله لذلك قرر ان لا يخالف امر الله ويعتزل الغناء

كما وعد جمهوره بانه لن يختفي عنهم وسيتواجد حولهم باستمرار مؤكدًا ان قرار اعتزاله لا يعني اختفائه عن حمهوره مؤكدًا تواجده حولهم بشكل دائم

ودعم الجمهور الفنان الاردني بقراره وانهالت التعليقات ومن بينها: "الله يوفقك هاد قرار كتير حلو الله يثبتك"، وقالت متابعة: "إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء كل الاحترام

ادهم النابلسي وبداية مشواره الفني

بدأ الفنان الاردني مشواره الفني من خلال برنامج المواهب اكس فاكتور وحقق بعدها نجاحًا لافتًا بسبب صوته وموهبته وقدم خلال مسيرته الفنية العديد من الاغاني الناجحة التي تميزت بالرومانسية

