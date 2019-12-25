أدهم نابلسي يستعد لإحياء حفل غنائي في الرياض الجمعة

يحيي المطرب الأردني أدهم النابلسي حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية، بعد غد الجمعة، ومن المقرر أن يقدم أدهم عددا من أغانيه التي اشتهر بها، وأبرزها (هوى الحب) ، (نسخة منك)، (شدني غمرني)، (مشتاق)، وغيرها من الأغاني المميزة التي قدمها نابلسي خلال الفترة الماضية، حسب موقع اليوم السابع.

من ناحية أخرى، سجل أدهم أغنية جديدة من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على (يوتيوب)، كما أحيا مؤخرا أدهم نابلسي حفلا غنائيا في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في السعودية ، بمشاركة المطربة كارمن سليمان وموسى.