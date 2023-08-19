أديل تنهار بالبكاء على المسرح بسبب طلب مؤثر من أحد الجمهور

تعرّضت النجمة العالمية "اديل" لموقف مؤثر للغاية خلال تقديمها أحد حفلاتها الغنائية في مدينة لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأمريكية أمام عدد كبير من جمهورها.

أديل تنهار بالبكاء أمام جمهورها



في وقت سابق من هذا الشهر انهارت النجمة العالمية بالبكاء امام جمهورها الكبير في لاس فيغاس وذلك بعد رفع احد الحضور المتواجدين في الحفل الذي أقيم على مسرح الكولوسيوم لافتة كتب عليها "أديل هل تكشفين عن جنس الولود؟" قاصدًا جنس مولودهما.



وعلى الفور قامت النجمة الشهيرة باستدعاء الرجل الذي كان يحمل ظرفًا مغلقًا مع زوجته الحامل إلى المسرح من أجل تنفيذ رغبتهما والكشف عن جنس طفلهما في حفلها وأمام الآلاف من الجمهور.



وكانت المفاجأة انهيار أديل من البكاء لحظة كشفها بان المولود سيكون ذكراً ولشدة تأثرها عانقت الزوجين وتمنت لهما التوفيق ثم توجهت للجمهور واعتذرت لهم وقالت: "هذا مؤثر للغاية يا الهي، كانت لحظة رائعة انا سعيدة لهما".



وأعاد الزوج نشر مقطع الفيديو الذي أعلنت فبه النجمة العالية جنس طفله عبر حسابه الخاص على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبالجدير بالذكر أن النجمة الشهيرة لديها طفل واحد من زوجها السابق وكشفت في لقاء سابق لها أنها كانت ترغب بالمزيد من الأطفال حيث قالت في تصريح قديم لها حول هذا الأمر: "كنت أرغب دوماً في المزيد من الاطفال فأنا ربة منزل وأم".