ديو غنائي يجمع أصالة والنجمة العالمية أديل بتقنية الذكاء الاصطناعي

ما يزال الذكاء الاصطناعي يبهرنا على الدوام بقدراته الإبداعية على دمج أصوات نجوم عالميين، لتبدو نسخة مطابقة عن أصواتهم الأصلية، حتى بات من الصعب الكشف ما إذا كان التسجيل الصوتي مزيفًا أم حقيقيًا!

ديو غنائي بين أصالة وأديل

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لديو غنائي يجمع الفنانة السورية اصالة نصري والمغنية البريطانية العالمية أديل في أغنية Rolling In the Deep أي "متجهين نحو الأعماق".

وغَّنت النجمتان مقطع من الأغنية، التي جاء في مطلعها:

"There's a fire starting in my heart.. Reaching a fever pitch, it's bringing me out the dark..Finally I can see you crystal clear.. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare".

أصالة تُغني مع أديل “Rolling In The Deep” بواسطة الذكاء الاصطناعي 😍. pic.twitter.com/FMayyWRoXr — Gorgeous (@gorgeous4ew) May 17, 2023

وابدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بصوت أصالة في الأغنية الأصلية الخاصة بـ"أديل"، إذ كتبت إحداهن: "جباره اصاله الأغنيه جايه على نبرتها بالمللي"، وأضاف آخر: "فديت أصولتي ياناس قسم بالله حافظ كل أغانيها".



أصالة تغني "أسعد وحدة" بتقنية الذكاء الاصطناعي

وفي وقت سابق، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل بصوت أصالة تغني أغنية "أسعد وحدة" للفنانة اللبنانية إليسا، وذلك عبر استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

وبدا واضحًا مدى مطابقة الصوت المستخدم فيه التقنية بصوت أصالة، حيث أعرب العديدون عن صدمتهم مُشيرين إلى أن قدرات الذكاء الاصطناعي لا يستهان بها، إذ أصبح من السهل استبدال الفنان.