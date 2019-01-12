أربع ملايين مشاهدة لأغنية عمر الصعيدي لمولوده هاشم

حقق فيديو كليب الفنان عمر الصعيدي (هاشم) والتي قدمها هدية لنجله هاشم الذي أسعد العائلة بقدومه قبل 7 أشهر نجاحاً كبيراً، حيث حقق الفيديو كليب أكثر من 4 ملايين مشاهدة، حسب موقع دنيا الوطن.

(هاشم) كلمات والحان ميادة الحاج وتوزيع أكرم أحمد، وقد تم تصوير الفديو كليب في العاصمة الأردنية عمَان تحت إدارة المخرج محمود سعادة وإشراف عام للفنان عمر الصعيدي.

وتقول كلمات الأغنية:

هاشم هاشم ابني

اهلا نور حياتي



تعا اضمك في حضني

وغنيلك غنياتي



وعبر الفنان عمر الصعيدي عن سعادته بنجله هاشم متمنياً ان يحفظه الله من كل مكروه وان ينور له طريقه ومستقبله.

واضاف الصعيدي: "انا سعيد بنجاح العمل، متمنياً ان يلقى العمل إعجاب الجمهور الذي اكل له كل الاحترام والتقدير