أرجون كابور وماليكا أرورا، هل يعلنان موعد زفافهما قريبًا؟ تعرّفوا على التفاصيل

نجوم بوليوود: أرجون كابور، ماليكا أرورا

على ما يبدو أن حفلات الزفاف وارتباط الأحبة ستكون بكثرة هذا العام في عالم بوليوود، حيث انتشرت بعض الشائعات التي تفيد بأن كل من أرجون كابور وعارضة الأزياء والممثلة ماليكا أرورا في طريقهما لاتخاذ قرار الارتباط والإعلان عنه قريبًا.

ومن خلال مصدر صحفي مضطلع لـ" Filmfare"، كشفت التقارير بأن الثنائي المشهور اللذان ظهرا مؤخرًا في إحدى المطارات برفقة بعضهما البعض، تركوا المعجبين في حالة من التخمين والتكهن، فالبعض يعتقد بأنهما سينقلان الأمور لمرحلة أخرى أكثر جدّية ومن الممكن أن يرتبطا بشكل رسمي مع بداية العام 2019.

وأفاد التقرير أيضًا بأن مصدر مقرب للثنائي الهندي أدلى بتصريح قال فيه: "ماليكا وأرجون يكنان الكثير من الحب لبعضهما، لم يسبق لهما أن تحدث أحدهم عن الآخر لوسائل الإعلام، لكنهما يعيشان في حالة من السعادة الواضحة كلما كانا سويًا، لذا ماليكا وأرجون قد وضعوا ضمن خطتهما فكرة الارتباط مطلع العام المقبل".

الجدير بالذكر، أن ماليكا أرورا وأرجون كابور بدأت علاقتهما قبل عدة سنوات، وذلك بالتزامن مع انفصال أرورا عن زوجها السابق أرباز خان، ولكن انتشرت العديد من الأخبار آنذاك بأن أرورا نفت بأن تكون هناك أي علاقة حب مع أرجون كابور، وأن ما يجمعهما مجرد صداقة قوية لا غير.