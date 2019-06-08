أردوغان يشهد على عقد قران نجم الكرة الألماني مسعود أوزيل (صور)

أثار نجم الكرة الألماني الشهير مسعود أوزيل الكثير من الجدل بدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للشهادة على عقد قرانه أمس الجمعة.

أحدث أوزيل ضجة العام الماضي بالظهور إلى جانب الرئيس التركي قبل نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اعتزل النجم اللعب الدولي بسبب هذه الصور، معلنًا أنه تعرض للكثير من "العنصرية والازدراء" في ألمانيا.

وأمس تزوج أوزيل، 30 عامًا، لاعب خط الوسط في الأرسنال، من خطيبته الممثلة وملكة جمال تركيا السابقة "أمينة غولشا"، في حفل زفاف رائع في فندق فخم يطل على مضيق البوسفور التركي، بعد أن وصل موكب الرئيس التركي في بداية السهرة.

وتقابل الزوجان في 2017، ثم أعلنا خطبتهما في يونيو/ حزيران 2018، قبل أن يعلن أوزيل في مارس/ أذار الماضي دعوته للرئيس التركي أردوغان ليكون شاهدًا على عقد قرانه.

وكما هو متوقع جددت هذه الدعوة الانتقادات والجدل المحيط بعلاقة اللاعب الألماني ذا الأصول التركية بالرئيس الذي تربطه علاقة متوترة بأوروبا.

ومن جانبها قالت "هيلين براون"، مديرة فريق عمل المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، في ذلك الوقت: "من المؤسف أن يكون ذلك اختيار أوزيل بعد رد الفعل الذي أثاره لقاؤه الأخير بأردوغان العام الماضي".

ويأتي حضور أردوغان زواج النجم أوزيل، الذي لا يملك الجنسية التركية، قبل أسبوعين من الانتخابات البلدية المعادة في إسطنبول، وذلك بعد إلغاء نتائج التصويت الأول، لهزيمة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تلك المرة، بفارق ضئيل أمام حزب الشعب الجمهوري المعارض.

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