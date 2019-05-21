المغنية إيجه سيشكن وراء التشهير بسمعة منافستها سيمجي صاغين بأن لديها ابن سفاح

المنافسة أمر مشروع في أي مجال، ولكنها تصل في بعض الأحيان لمستوى تخرج فيه عن نطاق الشرف بل وقد تصل للطعن في الشرف.

هذا ما حدث مع المغنية التركية سيمجي صاغين التي لاحقتها شائعات الزنا والابن السفاح بسبب شهرتها.

بدأت القصة عندما نشر الصحفى جيم ايدن ادعاء يفيد بأن النجمة سيمجى صاغين لديها طفل سفاح وسارعت المطربة التركية الشهيرة برفع قضية ضده.

وبحسب موقع haberler ، اعترف الصحفي أمام المدعى العام أثناء المرافعة بأن منافستها المغنية ايجه سيشكن هى من قالت له هذه الشائعة .

وبناء عليه، قررت النجمة المصالحة مقابل تبرع الصحفى جيم ايدن بأربع كراسى متحركة لأجل المعاقين.

وقد نمى لعلم جريدة ‘الصباح ‘التركية معلومات مؤكدة من مكتب المدعى العام تفيد بأن ايجه سيشكن وراء هذه الشائعة .

يذكر أن سيمجى صاغين هى مطربة تركية تخرجت من قسم الصوتيات ، وأولى تجاربها كانت مع الاوركسترا ،وتعلمت العزف على الجيتار وهى فى الثانية عشر من عمرها ، وقامت بعمل العديد من الألبومات الغنائية أهمها: الناتج الجديد – ميش ميش- صدى – زمارة زمارة – الأمير والأميرة.

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