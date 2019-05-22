بطل مسلسل قيامة أرطغرل إنجين ألتان يفاجئ مسعود أوزيل

فاجأ النجم التركي الشهير إنجين ألتان بطل مسلسل "قيامة أرطغرل" الحائز على أعلى نسبة مشاهدة فى تركيا والوطن العربي، لاعب كرة القدم الشهير مسعود أوزيل بهدية تاريخية.

وبحسب موقع "Haberler"، أهدى إنجين ألتان نجم فريق أرسنال الإنجليزي والمنتخب الألماني السابق، مسعود أوزيل هدية تاريخية، وهي زي شخصية أرطغرل المدرع كهدية زفافه؛ بسبب إعجاب اللاعب مسعود أوزيل بشخصية أرطغرل.

كان اللاعب مسعود يشاهد المسلسل أثناء وجوده في لندن، وكان يقوم بمشاركات كثيرة عنه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، وقام بزيارة فريق عمل المسلسل أثناء التصوير مع خطيبته جولشاه وهنأ الفريق بأكمله.

وعلم الموقع أن مسعود أوزيل سيضع الهدية التى أهداها له صديقه النجم إنجين في زاوية القصر الفاخر الذي يملكه في لندن، والذي تبلغ قيمته 35 مليون يورو، بجانب العديد من القطع العثمانية الأثرية التي يمتلكها.

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