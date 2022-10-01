أروى جودة تثير الجدل بإطلالة جريئة جدا و الجمهور: (لابساه ليه؟!)

شاركت الفنانة أروى جمهورها ومتابعيها جودة أحدث إطلالاتها، من أحد المناسبات في إيطاليا، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور (انستغرام).وعلقت الفنانة أروى جودة على صورها قائلة: (كن سعيد ومتألق).

ولاقت ردود أفعال متنوعة من المتابعين والفنانين، أبدت الفنانة بشرى إعجابها وعلقت، برمز قلوب حمراء، وأضافت دارين حداد تعليقا: (قمر)، فيما علق أحد المتابعين: (لا حول ولا قوة إلا بالله)، ، وأضاف آخر: ( لابساه ليه، طالما بتغطي إيدك بحاجة مش بتحبيها، ليه تجبري نفسك عليها؟، هو في إيه).

و فنيا، تنشغل الفنانة بتصوير أحداث مسلسل (حرب نفسية) والذي تدور أحداثه في إطار من السيكو دراما، وهو مكون من 15 حلقة.

مسلسل (حرب نفسية) بطولة أروى جودة، سلوى عثمان ، جيهان خليل، مصطفى درويش، أشرف زكي، عصام السقا وعدد آخر من الفنانين، تأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق.