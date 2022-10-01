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أروى جودة تثير الجدل بإطلالة جريئة جدا و الجمهور: (لابساه ليه؟!)

سهير العابد

سهير العابد

منشور 01 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 02:53
أروى جودة
أروى جودة

شاركت الفنانة أروى جمهورها ومتابعيها جودة أحدث إطلالاتها، من أحد المناسبات في إيطاليا، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور (انستغرام).وعلقت الفنانة أروى جودة  على صورها قائلة: (كن سعيد ومتألق).

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ولاقت ردود أفعال متنوعة من المتابعين والفنانين، أبدت الفنانة بشرى إعجابها وعلقت، برمز قلوب حمراء، وأضافت دارين حداد تعليقا: (قمر)، فيما علق أحد المتابعين: (لا حول ولا قوة إلا بالله)، ، وأضاف آخر: ( لابساه ليه، طالما بتغطي إيدك بحاجة مش بتحبيها، ليه تجبري نفسك عليها؟، هو في إيه).

و فنيا، تنشغل الفنانة بتصوير أحداث مسلسل (حرب نفسية) والذي تدور أحداثه في إطار من السيكو دراما، وهو مكون من 15 حلقة.
مسلسل (حرب نفسية) بطولة أروى جودة، سلوى عثمان ، جيهان خليل، مصطفى درويش، أشرف زكي، عصام السقا وعدد آخر من الفنانين، تأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق.

كلمات دالة:أروى جودة

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