  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. يسرا اللوزي تتصدر التريند...فما علاقة أروى جودة؟!

يسرا اللوزي تتصدر التريند...فما علاقة أروى جودة؟!

سهير العابد

سهير العابد

منشور 04 آب / أغسطس 2022 - 03:35
يسرا اللوزي و أروى جودة

تصدرت النجمة يسرا اللوزي قائمة تريند موقع (تويتر) بعد نشر أحد الحسابات صورة للنجمة أروى جودة معتقدا أنها يسرا!

اقرأ ايضاًيسرا اللوزي تحذر من عمليات النصب و الإحتيال بإسمهايسرا اللوزي تحذر من عمليات النصب و الإحتيال بإسمها

وعلق رواد السوشيال ميديا علي الخلط بين كل من يسرا اللوزي وأروي جودة، وأنه يوجد اختلاف في شكلهما، ولا يوجد امكانية للخلط بينهما، وجاءت التعليقات عبر (تويتر)، كالاتي:

 

اقرأ ايضاًيسرا اللوزي تحذر من عمليات النصب و الإحتيال بإسمهاأروى جودة تكشف أسرار خطوبتها من ممثل تركي و سبب انفصالهما

و فنيا، شاركت الفنانة يسرا اللوزي في فيلم (المحكمة)، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين، بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم غادة عادل، محمود عبد المغني، فتحي عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفي، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين.

ويتناول الفيلم العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها وهم قضايا مدنية، ومحكمة أسرة، واغتصاب، وميراث، وتحول جنسي.

كلمات دالة:يسرا اللوزيأروى جودة

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...