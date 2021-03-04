أروى عمر انتقدت هند القحطاني وخُطبت لشاب متشبه بالنساء.. وتورطت مؤخرًا بقضية مخدرات!

ضجت الصفحات الفنية بخبر اختفاء مشهورة سناب شات أروى عمر ذات الجنسية اليمنية منذ عدة أيام وبالتحديد 15 يوم.

وفي التفاصيل، تفاعل الجمهور مع هاشتاق حمل اسم أروى عمر بعد اختفائها عن السوشال ميديا وبالتحديد تطبيق سناب شات ورجح البعض أنه تم اعتقالها بعد تداول أخبار عن اعتقال الأمن السعودي لإحدى المشهورات بتهمة المخدرات.

من بعد التفاعل الكبير، تم تداول فيديو لطفل صغير قيل أنه ابن أروى عمر يناشد فيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأن يتم الإفراج عن والدته، واضاف الصبي أن رجال الأمن أخبروه أنهم سيأخذون والدته لنصف ساعة إلا أنها لم تعد للبيت منذ 15 يوم تقريباً.

ولد مشهورة السناب #اروى_عمر يبكي ويناشد بإرجاع امه بعدما تم القبض عليها في قضية ( مجهولة )



" قالوا لنا نص ساعة ويرجعونها والحين لها 15 يوم مارجعت "



وش قضيتها ؟؟؟؟ pic.twitter.com/gIHebkDT3a — وش سالفة الهاشتاق ؟ (@Hashtagat_1) March 2, 2021

وتداول الجمهور الفيديو عبر منصات التواصل الإجتماعي ضمن تعليقات كان من بينها "يكسر الخاطر ومهما صار هذا بزر وجاهل ليش يقولوا له كذا ويحفظوه كلام اكبر منه راح يتعقد ويتحطم ، ليش ماقالوا امك مسافره وترجع مادري ايش هالعالم اللي ماتميز بين عقلية الجاهل من العاقل"..وتابع آخر "استغلال الطفولة في أبشع صورها وقد يكون من تغطية وجهه انه لا يمت لها بصلة لذا فبركة واستغلال للطفل بمقابل اوبدون".

وجاء في تعليق أحدهم "اتمنى عدم نشر هذا المقطع الذي ينشر الاشاعات وتحريض على الوطن".

المفروض ما يدري الطفل ولا يعرضونه لهذا الموقف كان ينقال له مسافره شغل الى ان تنحل مشكلتها او يمهدون له اذا موضوعها طول بلاش يحطونه في موقف بقصد استعطاف الجهات الرسميه وهو معروف لو الامر قوي ما ينفع فيه الا العقوبه ، الطفل صعب يكون هذا وضعه صراحه 💔💔💔 — .كلي شموووخ (@aram3214) March 3, 2021

يذكر أن أروى كانت قد تعرضت لهجوم شديد منذ مدة بعد أن ظهرت في فيديو وهي تؤدي إحدى الرقصات المشهورة عبر تطبيق تيك توك أمام أحد الشبان، وبدأت بهز وسطها وتأدية حركات راقصة بيدها.

ولاقى الفيديو انتشار كبير عرضها لهجوم كبير من الجمهور وأحد أسباب الهجوم كان سخريتها منذ فترة من الناشطة السعودية هند القحطاني ووصفها لها بعجوز النار إضافةً إلى انتقاد رقصها وملابسها التي تظهر بها أمام جمهورها.

بالعودة لمشكلة هند القحطاني وأروى فقد كانت الأخيرة هي من أطلقت الهجوم، إلا أنها عادت واعتذرت بمداخلة هاتفية خلال أحد البرامج وأكدت أن وصفها لـ هند بـ عجوز النار خاطئ وأنها لم تقصد ذلك، كما أكدت أن انتقاد هند كان بسبب ملابسها غير المناسبة والتي لا تليق بعمرها خاصةً أنها أُم ولديها أطفال.

أروى والتي هي أم لطفل واحد من زواجها السابق كانت قد أعلنت منذ حوالي الشهر خبر خطوبتها من شاب مقتدراً مالياً قدم لها مبلغ نصف مليون ريال كمهر إضافةً إلى تسجيل البيت باسمها وغيرها من الشروط. هوية خطيب أروى كانت مجهولة حتى فاجأت الجمهور بفيديو لهما معاً، مما أثار سخرية رواد السوشال ميديا من خطيبها ووصفوه بـ "المتشبه بالنساء" بسبب لون شعره وتصرفاته.

لا طبعاً ماتستاهلين .. وينه ابراهيم لايكون اللي شعره اشقر ولا بويه هذي ولا ايش ؟ pic.twitter.com/djDndwSOZi — you (@iyosuef) October 22, 2020

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