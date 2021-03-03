مشاعل الجلعود تتراقص داخل سيارتها وتعلق "تأثير السكر"

عادت الفتاة السعودية مشاعل الجلعود لتثير الجدل من جديد بعد أن شاركت فيديو من داخل سيارتها وهي تتراقص بوضع وصفه الجمهور بـ المخمور.

وكانت مشاعل ترقص على الأغنية الشهيرة "Despacito" وارفقت الفيديو بتعليق "تأثير السكر" مما أثار جدل واسع وهجوم شديد على الفاشينيستا ضمن تعليقات كان أبرزها "عىدة الأتنشن بكرة تطلع تقول كنت أقصد السكّر مو اللي في بالكم".

وتابع آخر "حسبي الله عليها ذي ماتخاف الله ماعندها احد يضفها اش هالحقاره شنهي هذي الزباله عليك من الله ماتستحقينه انتي وهلك اذا كانوا راضيين على زبالتهم تطلع بهذا الشكل".

وأضاف آخر "عجوز النار صعلوكة متصابية نست الله فـأنساها نفسها أعوذ بالله من الغفله والجهر بالسوء".

يذكر أن مشاعل دائماً ما تتعمد إثارة الجدل وكان من بيت تصرفاتها التي عرضتها للانتقاد هو ظهورها في مقطع فيديو وهي تتجول في شوارع الرياض دون عباءة سوداء أو حجاب في مشهد لم يعهده السعوديون من قبل وتصدر حينها وسم سعوديات دون عباءة في السعودية

وبررت مشاعل وقتها تصرفها آنذاك بأنها "اعتمدت" على كلام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في "حرية اختيار اللباس" سواء بعباءة أو دونها.

ومن بعدها شاركت فيديو صرحت فيه أنها زارت جميع مدن وقرى السعودية ولم تشعر بأي شعور سيء إلا في حائل وذلك بعد قيام أحد الشباب بالبصق عليها أثناء شراء القهوة من أحد مقاهي في حائل، وأضافت: "لن أنقل صورة سيئة ولا أشخاص سيئين ولكن رأيي الشخصي حائل لا تنفع أن تكون مدينة سياحية، لكن الاحترام مطلوب من الجميع".

وأشارت الى أن شخصًا تعدى عليها لفظيًا، كما أنها تعرضت للتعدي اللفظي في أحد المقاهي السابقة وقالوا لها: "أحنا لا نتشرف بكم وما راح نبيع لكم".

الموقف الذي تعرضت له مشاعل لم تنساه، ولذلك شاركت منذ فترة صورة لـ شمس من فيديو كليبها القديم "إشطح" وأرفقتها بتعليق "مساء الخير" تزامناً مع تواجد الأخيرة في الحائل والحفاوة والترحيب الذي لاقته على الرغم من أنها جريئة بلباسها بشكل عام.

للمزيد من قسم الترفيه:

أبطال شقة الأبرياء كما لم تشاهدوهم من قبل…. وصفية تخطف الأضواء بجلسة تصوير!

سارة الكندري بأول تجربة تمثيلية.. والجمهور "صراخ بصراخ ونفسها مقطوع"!

شبيه الراحل مشاري البلام يغزو السوشال ميديا.. لن تصدقوا الشبه بينهما!