زوجة علي يوسف تهاجم هند البلوشي وتصفها بالمريضة والأخيرة ترد "رح تنطقين"..فيديو!

عادت أخبار الممثلة الكويتية هند البلوشي وبالتحديد أخبار الزواج لتصدر الحديث من جديد بعد أن اشتعل فتيل الحرب بين الضراير.

وفي التفاصيل، شاركت البلوشي منشور تؤكد فيه خبر إصابة الفنان العراقي علي يوسف والذي هو زوجها بفيروس كورونا المستجد وجاء بالمنشور "اللهم من شفيت أيوب وكشفت ضر يعقوب اشفي زوجي علي وامسح عنه كل الهم اللهم انت أعلم بحالته لا شفاء إلا شفائك ولا داء الا دوائك..اللهم إنك تراه وانا لا اراه رب وان عجز الأطباء فأنت المقتدر وان وقفت حيلتي فأنت العظيم الشافي عليك توكلنا اللهم اشفي زوجي حبيبي من كورونا اللعينة يا رب يا كريم"!

ولم يعلن الفنان وزوجته الأولى خبر إصابتهما حتى مساء أمس عندما شاركت زوجته زهراء منشور جاء فيه "هلو حبيايبي شلونكم الكل ديسأل الحمد الله احنا تمام انا وعلي وملك والعائلة بخير ورح نعيد الفحص بعد أيام".

وتابعت زهراء "انتظروا قريباً بتنكشف الحقائق ويبين الكذاب المنافق المريض يلي احنه منعرف عنه شي بس هو ملزك نفسه بينا بالإجبار".

الرد الذي رُبط مباشرةً بالزوجة الثانية هند البلوشي دفعها للخروج بفيديو قوي وتهديد أقوى جاء فيه: "اتقي شر الحليم إذا غضب..إذا أكرمت الكريم ملكته واذا أكرمت اللئيم تمردا"...وتابعت هند "والي تمرد رح ينطق على راسه حيل...لحد يدوسلي على طرف وهذا آخر إنذار للكل".

وانقسم الجمهور بدوره ما بين من وقف بصف هند البلوشي وبين من هاجمها لأنها تزوجت من رجل متزوج وله أطفال، وكانت التعليقات كالتالي: "طيب رجال مجوز و عندو بنت هي شو بدها في"..وتابع آخر "قسم احس نفسي في حريم السلطان اش ذا الحريم كيف يرضون على نفسهم ذا الحل هو مبسوط وذلي يتضاربون عشانو الله لا تبلي مسلم"..واضاف آخر "والله مسكينه الانثى تتقاتل ويه انثى اخرى لاجل شخص هو من فضل اخرى عليها يا بابا اما تعتزلي هذه الحرب الالكترونيه وتتحملي نصف زوج بحلوه ومره اما تطلبي الطلاق ومن حقج كونج ما تتقبلي فكرة امرأه اخرى تشاركج بي".

وسخر الجمهور بدوره من بلوشي بسبب تجاهل علي يوسف المستمر لها على الرغم من أن أخبار زواجهما شبه أكيدة بعد تصريح هند بالموضوع على إثر مشاركة الشاب ريان جيلر للقصة بشكل حصري من خلال حسابه في سناب شات.

يذكر أن هند كانت متزوجة سابقاً من الفنان الكويتي مشاري العوضي لمدة 8 سنوات، وأثمر هذا الزواج عن طفلين هما "عبير وجاسم" قبل أن يقع الطلاق بينهما رسمياً في عام 2018. وتابع طليق هند حياته وأعلن عن عقد قرانه منذ مدة جيدة على فتاة من خارج الوسط الفني، وشارك العوضي صورة من توقيع عقد الزواج وارفقها بتعليق"تم بِحمد الله عقد قراني بِمن رُزقت حُبه وجمعني القدر به، وشَاء ربي أن يكون نصيباً لي و أن أكون نصيباً لهُ وانعقد القلبُ بِالقلب ،اللّهم اجعله عقداً تنعقد به سعادتنا".

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