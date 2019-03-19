بعد مرور سنتين على أزمة الكوكايين: أصالة في بيروت (صورة)

أصالة

سافرت الفنانة أصالة إلى لبنان بعد امتناعها عن زيارة بيروت بسبب ما تعرضت له في مطار رفيق الحريري منذ عامين تقريبا، ليُعد ذلك هو الظهور الأول لها فى العاصمة اللبنانية.

يذكر أن أصالة امتنعت عن الذهاب إلى لبنان بعد ما عرف بأزمة الكوكايين، فمنذ أقل من عامين تم توقيفها في مطار بيروت الدولي بتهمة حيازة كمية من الممنوعات في حقيبة الماكياج الخاصة بها أثناء عودتها إلى مصر برفقة زوجها المنتج طارق العريان، وجرى التحقيق معها قبل إطلاق سراحها ولم تزر الفنانة لبنان منذ ذلك الحين، حسب موقع صدى البلد.