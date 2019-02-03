الفنانة لطيفة التونسية

تواجه في الوقت الحالي الفنانة لطيفة التونسية بعض المشكلات مع مجموعة قنوات "MBC"، حيث أن القائمين على القناة قرّروا عرض برنامجها القديم "يلا نغني" على قناة إم بي سي مصر الذي صورته قبل 7 سنوات، وذلك بالتزامن مع برنامجها الجديد "حكايات لطيفة" المقرر عرضه نهاية الأسبوع على قناتي أبو ظبي و DMC المصرية.

واختلفت الآراء حول هذا الأمر، فبعض التقارير الصحفية ذكرت أن إم بي سي تحاول ركوب الموجة واستغلال ضجة البرنامج الجديد بالقيام بعرض برنامج قديم عبر محطاتها وذلك بسبب إفلاسها المهني وعدم توفر محتوى جديد لديها لتقديمه، والبعض الآخر ذكر أن سبب الأزمة يكمن في أن لطيفة صورت "يلا نغني" قبل سنوات وكان شكلها مختلف عن الشكل الذي ستطل فيه في برنامجها الجديد "حكايات لطيفة" مما سيشكل ذلك تضاربًا لدى المشاهدين.

وذكرت بعد المصادر أنه قامت لطيفة بالفعل بالتواصل مع مسؤولين قناة إم بي سي لوقف البرنامج أو تأجيل عرضه، إلّا أنها لم تتلق أي جواب حتى هذه اللحظة، مشيرة إلى أن قنوات إم بي سي لديها الحق في إعادة عرض أي برنامج في أي وقت تراه مناسبًا، ولكن من وجهة نظر البعض أن ما فعلته إم بي سي هو تصرف غير أخلاقي أبدًا.

الجدير ذكره، أن قرار عرض البرنامج من قنوات "إم بي سي" يأتي في الوقت الحالي للتواجد ضمن خارطة المشاهدين في ظل المنافسة الشديدة التي تخوضها مع مجموعة قنوات DMC والتي تقدم العديد من البرامج المنوّعة وباتت وشيكة من أن تأخذ حصة الأسد من الأمر برمته.