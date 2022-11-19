  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. أزمة جديدة: محمد رمضان متهم بالسرقة !

أزمة جديدة: محمد رمضان متهم بالسرقة !

سهير العابد

سهير العابد

منشور 19 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 04:03
محمد رمضان
محمد رمضان

 وقع الفنان المصري محمد رمضان في مأزق جديد بعد أن اتهمه الملحن صادق عادل بسرقة لحن أغنيته التي طرحها مؤخراً (لو ناسيين أفكركوا).
و بدأت الأزمة عندما نشر الملحن صادق عادل عبر صفحته في موقع (فيسبوك) بياناً مفاجئاً شرح فيه كيف قام الفنان محمد رمضان على حد تعبيره بسرقة لحن أغنيته التي طرحها برفقة المغنية شاهيناز، ولقيت رواجاً واسعاً بين الجمهور.

اقرأ ايضاًمحمد رمضان يضيف (لامبورجيني) ثانية لمجموعته و المتابعون:(ربنا يزيدك كمان)محمد رمضان يضيف (لامبورجيني) ثانية لمجموعته و المتابعون:(ربنا يزيدك كمان)

وأوضح صادق أنه طرح الأغنية بعنوان (سالكين) بنفس الكلمات واللحن قبل 4 أشهر عبر الإنترنت، وهي من ألحانه وتوزيعه وكلمات فايتر، الذي شاركه الغناء.
الجدير بالكر أن (روتانا) طرحت أغنية (لو ناسيين أفكركوا) بنفس الكلمات واللحن، حيث حملت أسماء أشخاص آخرين، ويشير تتر الأغنية إلى كونها من كلمات إبراهيم الجندي وإسلام شندي، ألحان شريف عبادة، توزيع ومكس وماستر إيهاب كولبيكس.

كلمات دالة:محمد رمضان

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...