أزمة جديدة: محمد رمضان متهم بالسرقة !

وقع الفنان المصري محمد رمضان في مأزق جديد بعد أن اتهمه الملحن صادق عادل بسرقة لحن أغنيته التي طرحها مؤخراً (لو ناسيين أفكركوا).

و بدأت الأزمة عندما نشر الملحن صادق عادل عبر صفحته في موقع (فيسبوك) بياناً مفاجئاً شرح فيه كيف قام الفنان محمد رمضان على حد تعبيره بسرقة لحن أغنيته التي طرحها برفقة المغنية شاهيناز، ولقيت رواجاً واسعاً بين الجمهور.

وأوضح صادق أنه طرح الأغنية بعنوان (سالكين) بنفس الكلمات واللحن قبل 4 أشهر عبر الإنترنت، وهي من ألحانه وتوزيعه وكلمات فايتر، الذي شاركه الغناء.

الجدير بالكر أن (روتانا) طرحت أغنية (لو ناسيين أفكركوا) بنفس الكلمات واللحن، حيث حملت أسماء أشخاص آخرين، ويشير تتر الأغنية إلى كونها من كلمات إبراهيم الجندي وإسلام شندي، ألحان شريف عبادة، توزيع ومكس وماستر إيهاب كولبيكس.