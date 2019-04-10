عقب أزمة ختم الرسول: سمية الخشاب تخرج عن صمتها و توضح

عقب أزمة ختم الرسول: سمية الخشاب تخرج عن صمتها

كشفت الفنانة سمية الخشاب، في تصريحات صحفية، أنها قد تلقت دعوة من وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية، لحضور ملتقي المرأة، كضيف شرف، ممثلة عن شخصية مصرية، قائلة: (تفاجأتُ بتكريمي بدرع مكتوب عليه تكريم خاص للفنانة سمية الخشاب ولا أعرف سبب الهجوم والانتقادات)، حسب موقع آخر خبر.

وكانت سمية الخشاب قد تعرضت لموجة انتقادات شديدة بسبب تكريمها في السعودية، فيما أصدر ملتقي المرأة هناك بيانا ينفي فيه تكريم سمية الخشاب بدرع(ختم الرسول).

وكانت سمية الخشاب قد نشرت عبر حسابها الرسمي علي (انستجرام) صورتها مع درع تكريمها بـ(ختم الرسول) وعلقت عليها (مساء الخير حبايبي مجسم ختم نبي الله محمد عليه افضل الصلاة والسلام شكرًا المملكة وسام علي صدري).