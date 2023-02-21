"أزمة منتصف العمر" يعود في جزء ثانٍ.. إليك التفاصيل

انتشرت العديد من التكهنات حول ما إذا سيكون هناك جزء ثانٍ من مسلسل" أزمة منتصف العمر"، بعد حصده نجاحًا كبيرًا منذ عرضه على منصة "شاهد"، ورغم أن بطل العمل كريم فهمي نفى ذلك، أكَّد المؤلف عن استعداده لتقيم موسم جديد.

جزء ثاني من مسلسل "أزمة منتصف العمر"

وكشف مؤلف مسلسل "أزمة منتصف العمر"، أحمد عادل، عن استعداده لتقديم جزء ثانٍ من المسلسل، لكن بقصة مختلفة وأبطال مختلفين عن الجزء الأول، كما أشار إلى أنه لن يكون استكمالًا للعمل السابق.

وقال: "بالفعل في جزء ثاني من المسلسل، بقصة مختلفة تماما عن الجزء الأول، وأبطال ومخرج مختلفين، وهو لا يعتبر استكمال للجزء الأول، لكن مرتبط بأزمة منتصف العمر".

وتابع عادل أن قرار تقديم جزء ثانٍ جاء أثناء كتابته الجزء الأول، مضيفًأ: "وأعتبر المسلسل مجلة كبيرة جدا تتحمل العديد من القضايا، وفي قضايا ومواضيع لم تتم مناقشتها في الجزء الأول".

أما بشأن أبطال العمل، كشف المؤلف أنه تفاوض مع عدد من الممثلين الذي وافقوا مبدئيًا، وقال: "في أبطال في دماغي وجاري الكلام معاهم، وفي موافقات مبدئية، لكن لا أستطيع الإعلان قبل التوقيع الرسمي وإعلانهم عن المشاركة".

ومن المقرر البدء في تصوير العمل بعد شهرين من انتهاء شهر رمضان، كي ينهي كتابة الحلقات على مهل وبتأنٍ.

كريم فهمي يرفض تقديم جزء ثانٍ من "أزمة منتصف العمر"

وفي وقت ستبق، كشف بطل الجزء الأول، الفنان المصري كريم فهمي، عن رفضه التام للمشاركة في جزء ثان من المسلسل في حال قرر صناع العمل طرح هذه الفكرة، وقال: "أنا ضد فكرة نجاح المسلسل فنقدم منه جزء تاني؛ لأن دي حاجة مش صح، وعمر ما الجزء الثاني هينجح زي الأول".