يُعد أسبوع دبي للتصميم المهرجان الإبداعي الأكبر في المنطقة والذي يعكس موقع دبي كعاصمة للتصميم في منطقة الشرق الأوسط. يُقام اسبوع دبي للتصميم من 11 إلى 16 نوفمبر ويقدّم مئات الفعاليات التي تتمحور حول التصميم عبر مختلف المجالات مثل الهندسة، والمناجات، والأثاث، والتصميم الداخلي، والتصميم الغرافيكي.



ويُعد "داون تاون ديزاين" المعرض الأبرز للتصميم في المنطقة من أبرز الفعاليات، حيث تجتمع العلامات التجارية من مختلف أنحاء العالم والعديد من التصاميم محدودة الإصدار والإبداعات المميزة. يقدّم معرض "غلوبال غراد شو" أعمالاً من 100 من أكثر الجامعات إبداعاً حول العالم، أما "أبواب" فيقدّم مشاريع تحتفي بالتصاميم من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.