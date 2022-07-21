أسرة حسن أبو السعود ترد على اعتذار شيرين بعد الإساءة لوالدهم

تقبلت أسرة الموسيقار الراحل حسن أبو السعود اعتذار الفنانة شيرين عبد الوهاب عن تصريحاتها بخصوص والدهم الموسيقار الراحل خلال مداخلتها الهاتفية أمس مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج (كلمة أخيرة)، حيث نشرت صفحة حسن أبو السعود على (فيسبوك) بيان الاعتذار مع تعليق: (الجزء اللي يخصنا اعتذار رسمي من مكتب محامي الفنانة شيرين).

وجاء نص البيان الذى أصدرته شيرين عبر محاميها: (تعلن الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها تكن كل الاحترام والتقدير للموسيقار الراحل حسن أبو السعود، وأنه خطأ غير مقصود تماما، وأنها تكن كل الاحترام والتقدير لأسرته الكريمة، وأن كل ما ذكر بالأمس مع الإعلامية لميس الحديدي بشأن حسام حبيب هي حقائق ووقائع سوف تثبت الأيام صدق ما قيل).

بدورها تحدثت رشا حسن أبو السعود، ابنة الموسيقار الراحل حسن أبو السعود عن تصريحات الفنانة شيرين حول والدها وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج (التاسعة): (شيرين عبد الوهاب تسببت في رفع ضغطي من امبارح حتى الآن، بسبب حديثها، وتنمرها على وزن والدي الزائد، وهذا هو سبب وفاته).

وأضافت: (علمت بتصريحات شيرين من الصحفيين ولا أقبل من أحد أن يسب والدي المتوفي وما قالته شيرين ليس زلة لسان، نظرا لوجود مشكلات من قبل بينها وبين والدي رحمه الله).

وأشارت ابنة حسن أبو السعود إلى أن تلك المرة ليست الأولى التي تسيئ فيها شيرين لوالدها إذ ردت على سؤال متابع لها قائلا: (ما هي أسوأ أغنيه لكي؟) لتجيب الفنانة قائلة: (أغنية متجرحنيش) وهى من ألحان حسن أبو السعود.

وتابعت: (لن نتخذ أية إجراء قانوني تجاه شيرين فهي لم تقم بخطأ قانوني، بل ارتكبت خطأ إنساني).

وطالبت ابنة حسن أبو السعود شيرين عبد الوهاب بعدم ذكر اسم والدها مرة أخرى وأنها تقبلت اعتذار شيرين عبد الوهاب الأخير.