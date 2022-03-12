أسرة مسلسل (أحلام سعيدة) تحتفل بعيد ميلاد يسرا

احتفلت النجمة يسرا بعيد ميلادها فى كواليس مسلسلها الرمضاني المقبل (أحلام سعيدة)، وظهر أبطال العمل فى فيديو من إهداء أسرة العدل جروب تتمنى لها عيد ميلاد سعيد وأحلام سعيدة طوال حياتها، ورسائل تهنئة لها داخل لوكشين التصوير، وظهر فى الفيديو مخرج المسلسل ووجه لها كلمة وقال: (دايمًا بتفاجئينا وبحبك أكتر فى الكوميديا اللى الناس مبتتوفعوش منك كل سنة وانت طيبة ياروح قلبي).

ووجهت النجمة غادة عادل كلمة للنجمة يسرا وظهرت فى نفس الفيديو وقالت: (أحلى وأجمل وأجدع وأطيب قلب، جوا ومن برا واحد، كل سنة وأنتي طيبة يا أحلى حاجة في حياتنا السنة دي، وكل أحلامي السعيدة بتتحقق معاكي).

كما وجه المنتج جمال العدل، رسالة تهنئة للفنانة يسرا، قائلاً: (حبيبتي يا يسرا، وكل سنة وانتي طيبة، وكل سنة وأنتي جميلة، ودايمًا متألقة وناجحة، ودايما مع بعض، وانتي عارفة كويس إن أنا بيني وبينك الحب كله والود كله والنجاح كله).

وذكرت شيماء سيف: (جميلة، وكل سنة وأنتي حبيبتي وروح قلبي، بينما قالت الفنانة مي كساب: حنينة وطيبة وكريمة).

بدورها طرحت الصفحة الرسمية لمنصة (واتش ات) الإعلان الدعائي لمسلسل (أحلام سعيدة) المقرر عرضه في موسم رمضان القادم رمضان 2022.

يكشف البرومو عن طبيعة المسلسل، فهو ينتمي للأعمال الدرامية الكوميدية حيث يناقش عدة موضوعات مجتمعية ولكن في إطار من الكوميديا. و مسلسل (أحلام سعيدة) من بطولة يسرا، غادة عادل، مي كساب، هشام إسماعيل، نور محمود، شيماء سيف وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.

ويستعد