شاهد: أسعد فضة في مهرجان المسرح العربي و مواقع التواصل تؤكد وفاته!

أسعد فضة

وثقت الكاميرات أول ظهور للفنان السوري أسعد فضة بعد انتشار شائعة وفاته، التي تداولتها مؤخرًا وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية.

وأكد الفان السوري أسعد فضة على هامش حضوره مهرجان المسرح العربي، في العاصمة المصرية القاهرة، في تصريحات خاصة لموقع (إرم نيوز)، أنه بخير ويتمتع بصحة جيدة، معربًا في الوقت ذاته عن استيائه الشديد من تلك الشائعات، التي تستهدفه وتسبب الفزع والهلع لأهله وأصدقائه.

وأوضح الفنان السوري أن تلك الشائعة لم تكن الأولى من نوعها، فقد سبق وأن تعرض لمثل تلك الشائعات هو وزوجته من قبل.