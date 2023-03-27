أسماء جلال تتصدر الترند بفستان الزفاف.. والمتابعون يشيدون بجمالها

خطفت الممثلة المصرية أسماء جلال الأنظار في الحلقة الثالثة من المسلسل الدرامي "الهرشة السابعة"، بعد مشهد زفافها من الممثل أحمد قاسم، متصدرةً بذلك موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

أسماء جلال بفستان زفاف في "الهرشة السابعة"

وشاركت أسماء جلال متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" عدة صور لإطلالتها العرائسية في العمل، حيث اختارت فستان زفاف سترابلس تميَّز بقصة حورية البحر وبتطريزات وزخارف أنيقة برَّاقة، وأكملت إطلالتها بكاب من الشيفون المتصل بياقة مزينة بقماش الدانتيل.

وشكرت أسماء مصممة الأزياء سارة أنسي التي أشرفت على تصميم فستان زفافها خصيصًا لها.

وأكملت جلال إطلالتها الأنيقة بترسيحة شعر مموجة انسدلت على جانبي كتفها، ومكياج من درجات النوم وظلال عيون سموكي.

وأشاد الكثيرون بجمال أسماء جلال، فكتبت إحداهن: "جمالك و حلاوتك و روحك الحلوه و شياكتك و تلقائيتك ف التمثيل ايه ده انا بعشقك اوى بجد"، وأضافت أخرى: "حرفيا احلى سين ف المسلسل كلهههههه".

أحداث مسلسل الهرشة السابعة

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول العلاقة الزوجية التي تبدئ بحب وتنتهي بالروتين والملل، فيقع الزوجان أسيرا الإحباط، حيث يطرح سؤالًا حول ما إذا ستنجح العلاقة ويستمر الزواج رغم التحديات والمسؤوليات، أم ينتهي؟

أبطال مسلسل الهرشة السابعة

يشارك في العمل العديد من النجوم من بينهم: أمينة خليل، ومحمد شاهين، وعلي قاسم، وأسماء جلال، وعايدة رياض، وحنان سليمان، ومحمد محمود، وعماد رشاد، وهو من تأليف ورشة سرد بإشراف مريم نعوم، ومن إخراج كريم الشناوي.

