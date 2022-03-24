أسماء جلال طليقة حزلئوم في "الكبير أوي 6".. وحبيبة آسر ياسين في "سوتس بالعربي"

الحماس يسيطر على محبي المسلسل الكوميدي "الكبير أوي" الذي يعود بموسمه السادس بأحداث مثيرة ونجوم آخرين سيصنعون بصمة مميزة في العمل.

وأشير أن الفنانة المصرية أسماء جلال ستكون ضيفة شرف في المسلسل، حيث ستجسد شخصية "أمجاد" طليقة "حزلئوم" الذي ستجمعها معه العديد من المواقف الكوميدية.

وعلَّق أحد المتابعين على هذه الأخبار: "أنا معرفش ايه الدور ةلا ادائك كان عامل ازاي بس دي من احسن وافضل الخطواط ف كاريرك ❤️حتي لو خطوه صغيره".

من جهة أخرى، انتهت أسماء من تصوير مشاهدها كضيفة شرف في مسلسل "سوتس بالعربي"، حيث ستقدم دور حبيبة آسر ياسين.، كما انتهت من تصوير فيلم "بضع ساعات في يوم ما" إلى جانب هشام ماجد، ومي عمر، وأحمد السعدني وآخرين.



مسلسل "الكبير أوي" في جزئه السادس

يُشار أن مسلسل "الكبير أوي 6"، المؤلف من 30 حلقة، يتضمن تفاصيل مختلفة وحكايا متنوعة وشخصيات جديدة ستضفي أحداثًا ومواقفًا جديدة للعمل، وهو ما كشفه مؤلف العمل محمد أشرف والمخرج أحمد الجندي وبقيادة السيناريست مصطفى صقر.

وأشير أن بطل العمل الفنان أحمد مكي سيجسد ثلاث شخصيات هم: "الكبير" و"جوني" و"حزلقوم"، لافتًا أن تواجدهم معًا سيكون قليلًا لأن تصوير ثلاث شخصيات لنفس الممثل أمر مرهق له ولأحمد مكي.

أما بشأن تواجد الفنانة المصرية دنيا سمير غانم بشخصية "هدية"، فقد أوضح المخرج أنها لن تتواجد رغم أنه يفتقدها كثيرًا، لكن ستدخل شخصية جديدة للعمل وتجسد دورها الفنانة رحمة أحمد، وهذه تعتبر التجربة التمثيلية الأولى لها.



البرومو الدعائي لمسلسل "الكبير أوي"

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة ontv الفيديو الإعلاني للعمل كاشفًا لمحات بسيطة عن العمل القادم، وتفاصيل بسيطة عن أدوار الشخصيات الجديدة في العمل، إضافة إلى مشاهد مضحكة.

