الكبير أوي في موسم جديد.. ولعبة الحبار ويلكم تو مزاريطة!

بعد غياب طويل، يعود مسلسل "الكبير أوي" في موسمه السادس ليزيِّن الشاشة من جديد خلال الموسم الرمضاني المقبل.

طالب المشاهدون على الدوام تصوير جزء جديد من المسلسل لتعلقهم بشخصيات العمل وتحديدًا شخصية "الكبير"، و"هجرس"، و"فزاع"، والدكتور "ربيع"، بعدما أمتعونا على مدار السنوات بمواقفهم الكوميدية والفكاهية.

مسلسل "الكبير أوي" في جزئه السادس



يُشار أن العمل، المؤلف من 30 حلقة، يتضمن تفاصيل مختلفة وحكايا متنوعة وشخصيات جديدة ستضفي أحداثًا ومواقفًا جديدة للعمل، وهو ما كشفه مؤلف العمل محمد أشرف والمخرج أحمد الجندي وبقيادة السيناريست مصطفى صقر.

وأشير أن بطل العمل الفنان أحمد مكي سيجسد ثلاث شخصيات هم: "الكبير" و"جوني" و"حزلقوم"، لافتًا أن تواجدهم معًا سيكون قليلًا لأن تصوير ثلاث شخصيات لنفس الممثل أمر مرهق له ولأحمد مكي.

أما بشأن تواجد الفنانة المصرية دنيا سمير غانم بشخصية "هدية"، فقد أوضح المخرج أنها لن تتواجد رغم أنه يفتقدها كثيرًا، لكن ستدخل شخصية جديدة للعمل وتجسد دورها الفنانة رحمة أحمد، وهذه تعتبر التجربة التمثيلية الأولى لها.



البرومو الدعائي لمسلسل "الكبير أوي"



ونشرت الصفحة الرسمية لقناة ontv الفيديو الإعلاني للعمل كاشفًا لمحات بسيطة عن العمل القادم، وتفاصيل بسيطة عن أدوار الشخصيات الجديدة في العمل، إضافة إلى مشاهد مضحكة.

لعبة الحبار تنتقل للمزاريطة



وكان من بين اللقطات مشهد مستوحى من أحداث المسلسل الكوري "لعبة الحبار"، حيث يشارك سكان المزاريطة جميعهم باللعب مرتدين بدلات رياضية خضراء حيث يحاولون تخطي والنجات من بين أيدي المسؤولين عن اللعبة والمرتدين بدلات حمراء.

كما يوجد مشهد يدخل فيه "الكبير" قاعة كبيرة مليئة بالأسرة الحمراء يستلقي فوقها المتسابقون.



