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ما حقيقة زواج أسماء جلال من ثري خليجي في حفل زفاف سري؟

منشور 14 شباط / فبراير 2022 - 09:29
أسماء جلال
أسماء جلال

انتشرت شائعات تفيد زواج الفنانة المصرية أسماء جلال من رجل أعمال خليجي في حفل زفاف سري لم يدعَ له أحد من أصدقائها سوى أفراد من أسرتها المقربين.

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وقررت أسماء جلال الخروج عن صمتها بعد انتشار الأخبار بشكل واسع، ونشرت عبر خاصية "إنستغرام ستوري" منشور تنفي من خلاله الأخبار، وكتبت فيه: "في إشاعة طلعت من حوالي نص ساعة إني اتجوزت... معرفش امتى وازاي ده حصل... أنا زيي زيكوا اتفاجئت بصراحة... بس عموماً محصلش، ولو حصل أكيد هشاركوا خطوة زي دي".

أسماء جلال

آخر أعمال أسماء جلال


 
الجدير بالذكر أن آخر أعمال أسماء جلال مسلسل "الغرفة 207"، حيث انتهت من تصوير ما يقرب الـ80 في المائة من مشاهدها في العمل.

 

أحداث مسلسل "الغرفة 207"

 

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يذكر أن العمل مأخوذ من مجموعة قصصية مكونة من 12 قصة للكاتب خالد توفيق تحمل نفس الاسم أصدرت عام 2008، حيث تدور أحداثها في الغرفة رقم 207 الموجودة في فندق، فقد اصر مالك القصر بإبقائها رغم الأحداث المأساوية التي وقعت بها وراح ضحيتها العديدين من بينهم "جمال الصواف" الذي يروي ذكرياته في الغرفة التي يصفها بأنه غرفة لا تفصل بين الواقع والخيال ولا بين عالم الأحياء والأموات.


لم يأبه "جمال الصواف" ويلقي بالًا للتحذيرات التي تنصحه بالابتعاد عن هذه الغرفة وعدم دخولها، لكنه يقرر عدم أخذ التحذيرات بعين الاعتبار لتنقلب حياته رأسًا على عقب بعد دخولها، ويبدأ باكتشاف أسرار الغرفة ثم أسرار حياته وماضيه، إذ يتوجب عليه دفع ثمن كل حقيقة يكتشفها.
 

 

كلمات دالة:أسماء جلالنجومفن

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