أسماء لمنور تعلن انفصالها عن زوجها: (أنا خلعته!)

حلت الفنانة المغربية أسماء لمنور ضيفة مع الإعلامي اللبناني نيشان وكشفت عن انفصالها عن زوجها الملحن التونسي عصام الشرايطي .

وقالت لمنور إن (والد ابنها أدم لا يسأل عليه للأسف)، نافية أن تكون قد منعته من التواصل مع ابنه أو زيارته.

واعتبرت أسماء لمنور نفسها تلعب دور الأم والأب في نفس الوقت في علاقتها مع ابنها، وأسمت الأمر بـ(مابا)، وهي مزج بين كلمتي (ماما و بابا).

وبسؤالها عن شعورها بعد الطلاق وما تتعرض له المرأة من تعليقات وشعور بالانكسار بعد حدوث الطلاق أوضحت أنها ليست من النساء اللاتي يعانين من وصمة الطلاق التي تلاحقهن في حياتهن من هذا اللقب وأوضحت : (تفرق في حالة طلقت أم خلعت .. أنا خلعت .. لهذا لم يحدث الانكسار) .