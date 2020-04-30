أسنان روجينا تفسد تألقها في مسلسل (البرنس)!

لفتت أسنان الفنانة روجينا الأنظار مع عرض الحلقات الأولى من مسلسل (البرنس)، بسبب كبرها وبياضها الناصع مما جعلها تبدو غير طبيعة أبدا، لتنهال التعليقات الساخرة التي استنكرت شكل أسنانها الغريب.

ورجح البعض أن سبب أسنان روجينا الغريبة، هو اعتمادها على ابتسامة هوليوود، فبدت ناصعة البياض مع اعتمادها على (فينير) أسنان بدون ترك فراغات أو مراعاة لجوانب الفم لكي تبدو طبيعة، حسب موقع مجلة ليالينا.

ورغم الانتقادات التي طالت أسنان روجينا، إلا أن هذا الأمر لم يوقف الجمهور من إبداء الإعجاب بأدائها في مسلسل (البرنس)، حيث أنها تؤدي دور (المعلمة فدوى) تاجرة مخدرات.