هكذا ستدعم أسيل عمران المنتخب السعودي في كأس العالم 2018 في روسيا
عبرت الاعلامية أسيل عمران عن حماسها الكبير لدعم المنتخب السعودي في المونديال الذي ينطلق الخميس في أول مباراة إفتتاحية مع المنتخب الروسي المضيف للبطولة، من خلال سفرها إلى روسيا لتشجيع منتخب بلدها الوطني.
وشاركت أسيل متابعيها على تطبيق "انستغرام" عبر خاصية "الستوريز" صورة لها من داخل الطائرة وكتبت عليها: "إلى روسيا لدعم الأخضر"، وأرفقت علم السعودية.
ونشرت أيضاً مقطع فيديو لحظة وصولها إلى المطار، ونقلت الأجواء المميزة والزينة التي تم تحضيرها خصيصاً لاستقبال الزوار والمشجعين لحضور مباريات كرة القدم، وبدت في غاية السعادة والحماس.
وكانت عمران نشرت في وقت سابق أغنية حماسية بصوتها لتشجيع المنتخب السعودي، ونالت إعجاب الالاف من متابعيها وجمهور المنتخب الوطني للملكة.
على صعيد آخر، شاركت أسيل في الموسم الرمضاني في مسلسل هارون الرشيد بدور الجارية سيرين صاحبة الصوت الشذي والجميل، وأيضًا ظهرت بجانب اختها لجين في برنامجها للطبخ خلال شهر رمضان المبارك.
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