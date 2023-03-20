أشرف زكي يكشف سبب وفاة لبنى محمود

توفيت الفنانة المصرية لبنى محمود مساء يوم الأحد، وأفيد أن سبب الوفاة كان نتيجة تعرضها لنزيف في الدماغ إثر سقوطها أرضًا؛ ما أدى إلى فقدان حياتها على الفور.

سبب وفاة لبنى محمود

ونفى نقيب الممثلين أشرف زكي ما جرى تداوله حول سبب وفاة، مُشيرًا في تصريح له لموقع "العربية.نت" أن الفنانة توفيت نتيحة صراع طويل مع المرض، وكانت تتلقى العلاج لسنوات

واستهجن أشرف زكي تردد مثل هذه الأمور بالنسبة لطريقة وفاتها، لاسيما أنها خرجت قبل عدة أشهر للحديث عن رحلة علاجها، والمصاعب التي عانتها.

ومن المقرر أن يشيَّع جثمان الراحلة بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفسية الواقع في وسط العاصمة المصرية القاهرة، على أن تدفن في مقابر العائلة.

آخر أعمال لبنى محمود

وشاركت لبنى محمود في العديد من الأعمال أبرزها: "موضوع عائلي" عام 2021، جسدت فيه دور "راوية"، والدة إبراهيم"، و"جمجوم وبمبم: الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" عام 2020، جسدت فيه دور حماة "درديري"، ومسلسل "القمر آخر الدنيا" عام 2020"، و"سلطانة المعز" عام 2020. و "البرنسيسة بيسة" عام 2019، جسدت فيه دور "عزيزة"، ومسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" عام 2019، أدَّت فيه دور "الدادة أمتنان"، وغيرها الكثير.