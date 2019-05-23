أصالة تتلقى تهديدات خطيرة: (رح كون كابوسِك الأسود انشالله!!)

واجه النجمة اصالة نصري تهديدات مباشرة وقاسية من الصحافي اللبناني إيلي باسيل من خلال مجموعة من التغريدات التي كتبها عبر حسابه في (تويتر)، وذلك رداً على ما كتبته عن مسامحتها لبعض الأشخاص.

ووجّه إيلي رسالة تهديد لأصالة، قائلاً: (أصّولة يا قلبي... من بعد رمضان أنا اللي راح قول إنتي مين بالظبط! مش إنتي يا حنونة.. الله يرحم أخوكِ (أيهم) ما كان يفتح قلبه إلا إلي إيّام شغلنا سوا بالـ MBC..فيكي تسألي خيِّك (أنس) الله يطوِّل بعمره!.. رح كون كابوسِك الأسود انشالله!! قولي الله!!).

وتابع في تغريدة ثانية: (أبغض شي على قلبي حدا يحاضر بالطّيبة وهوّي من أولياء الشيطان على الأرض! نصيحة منّي إلِك، رَشْحي زيت بين أربع حيطانِك بَرْكي بيصدقِك خيالِك!! هيك عالقليلة العالم اللي بتعرفِك على حقيقتِك الوسخة ما رح يِنعطالى فرصة تْبَزِّق عليكي علنًا!!)، حسب موقع مجلة لها.

وتابع: (شيلي هالإنترنت من إيدِك أحسنلِك!! وطمنيني إذا اعملتي شي عمل خير برمضان هيك-هيك قلبِك على هالشهر الفضيل، ولّا كمان راحوا على القمار وكبّ الحرام وخربان بيوت العالم!! استري على نفسِك شيري وانضبّي!! الدني مش فلتانة!!).

وكانت الفنّانة السّوريّة، أصالة، قد وكانت أصالة غرّدت قبل هذه التهديدات قائلة: (... أنا عموماً بحبّ مرّات أتهكّم بلغتي الخاصّه، وكوني بنفهم جدّ أكيد مشكلتي مو مشكلة حدا تاني، ولكن وبجميع الأحوال أنا فعلاً مسامحه كلّ من أخطأ بحقّي، (لو فعلاً توقّفوا عنّ الإساءة)، وهنّن وضميرهم، وأنتم وفهمكم).