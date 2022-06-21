أصالة تحتفل بذكرى زواجها الأولى.. وتوجِّه رسالة حب لزوجها

يصادف اليوم الذكرى الأولى لزواج الفنانة السورية، أصالة، وزوجها الشاعر العراقي، فائق الحسن.

وبطبيعة الحال، لابد أن تنهز أصالة الفرصة للتعبير عن حبها ومشاعرها تجاه زوجها عبر مشاركة صورة تجمعهما في حسابها على موقع إنستغرام، وتظهر فيها متألقة بفستان أنيق باللون الفوشي من توقيع مسمم الأزياء اللبناني، نيكولاس جبران، بينما اختار فائق حسن بدلة أنيقة باللون الكحلي.

وأرفقت أصالة الصورة اللطيفة بتعليق، كتبت فيه: "متلّ هاليوم منّ سنه ولدت من جديد .. فايق الحلمّ الرجّال الّلي قدر يمحي كلّ التّعب ويهديني نفّسي لأستمتع بكلّ لحظه بهالحياة .. الحمد لله على نعمة وجودك ياأبي وحبيبي وسندي وكيان بركن له يطمنّي وأستوطن فيه من غربه دامت قبله سنين ..كلّ سنه وأنا معك سالمه".

ورغم أن فائق حسن لم يرد بعد على منشور أصالة أو يعبر عن حبه لها كما تعود المتابعون، إلَّا أن ابنتها شام الذهبي قررت معايدة الثنائي ونشرت صورة تجمعهم ثلاثتهم من حفل زفافهما، وأرفقتها بتعليق: "كل عام وانتوا اجمل شيء فحياتي ❤️❤️❤️ بحبكم قد الدنيا.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع معايدة أصالة لزوجها وأبدوا حبهم للزوجين، وكان من بين المهنئين الفنانة نوال الكويتية، فكتبت معلقة: "كل سنة وأنتم حبايب، وبينكم هالمحبّة والأحترام تستاهلون السعادة ياحبايبي وإخواني، عسى الله يحفظكم واشوفكم دائم بخير إن شاء الله.. كل عام وأنتم مع بعض بخير".

زواج أصالة نصري

زواج أصالة نصري والشاعر العراقي فائق كان قد تم بشكل سري ومن دون شوشرة إعلامية، أما حول كيفية كشف الأمر فقد تم بعد تداول صُور لها برفقة فائق من داخل أحد المطاعم في الرياض ومع تداول الصُور بشكل كبير أعلنت الفنانة خبر ارتباطها بمنشور جاء فيه: "منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الإحترام وكتير من الثقه .. ولحظه حوّلت مشاعرنا .. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّه على صداقتنا المتينه وحب صادق ..معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما واكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وانا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو".



