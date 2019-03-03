أصالة تطلب الحصول على الجنسية المصرية بعد حفلها في القاهرة..فما الذي حدث؟

أصالة نصري

أحيت الفنانة السورية أصالة نصري حفلها الغنائي مؤخرًا في العاصمة المصرية القاهرة، وكانت قد تبرعت بكافة الإيرادات لصالح الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث بدت في غاية السعادة لتواجدها بين محبيها ومعجبيها في مصر أثناء تقديمها لمجموعة من أغانيها على المسرح.

وعقب مغادرتها للحفل بعد انتهائه، تسارعت الكاميرات لإجراء مقابلة صحفية مع النجمة السورية، وكانت عدسة برنامج "MBC Trending" نقلت عبر إنستغرام مقطع من المقابلة السريعة والتي قالت فيها أصالة: "اعطوني الجنسية المصرية بأسرع وقت وحياتي"، تأكيدًا منها على حبها لمصر والراحة التي تجدها عندما تكون هناك.

View this post on Instagram أصالة بعد انتهاء حفلتها في مصر تطالب بالجنسية المصرية @assala_official #MBCTrending A post shared by MBCTrending (@mbctrending) on Mar 2, 2019 at 5:00am PST

الجدير ذكره أن أصالة كانت قد طلبت خلال حفلها من الجمهور الذي حضر بأعداد كبيرة لمتابعتها أن يسترخوا ويغنوا ويفرحوا ويصفقوا ليتفاعل معها الحضور بشكل لافت، خاصة وأنها قامت بالغناء باللهجة الصعيدية للمرة الأولى وهي إحدى أغنياتها القادمة في الألبوم الجديد بعنوان "بنت الأكابر".

View this post on Instagram أصالة تطلب من الجمهور أن يفرحوا معها #MBCTrending @assala_official A post shared by MBCTrending (@mbctrending) on Feb 26, 2019 at 8:01am PST