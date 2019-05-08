أصالة تعتزم القيام بعملية تجميل جديدة وتعلق: " أريد أن أبقى صغيرة دومًا"

تحدثت مؤخرًا الفنانة السورية أصالة نصري عن آخر تفاصيل خضوعها لبعض عمليات التجميل، مشيرة إلى أنها تنوي خلال الفترة القادمة الخضوع لعملية جديدة وذلك أثناء حلولها ضيفة على أحد البرامج التلفزيونية.

وصرحت أصالة أنها تنوي هذه المرة السفر إلى كوريا لإجراء عملية التجميل الجديدة، وعلقت قائلة: " أخاف من الزمن، ودائماً في صراع معه، أخاف النظر إلى المرآة أجدني تغيّرت، أريد أن أبقى صغيرة دوماً، جرّبت الكثير من الإبر وعمليات التجميل، ولكنّي قرّرت الذهاب إلى كوريا لأنّهم متخصِّصون أكثر".

وأضافت أنّها تكره الفراق كثيراً، يليه المرض، خاصة أنّها وهي صغيرة تعرّضت لمرض "الحمى الزائدة"، وكان سبباً في مشكلتها الصحية التي طالت قدمها اليمنى، والتي تقول عنها إنّها أصبحت سبباً لقوة إرادتها.

يذكر أن أصالة أعلنت وبشكل صريح من خلال أكثر من منصة وحتى على الهواء مباشرة في أحدث لقاءاتها أن علاقتها مع أنغام انتهت للأبد، مؤكدة أنها لا تتشرف بصداقة "خرابة البيوت".

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