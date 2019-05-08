رضا عبد العال يطالب رامز جلال بالاعتذار..ويكشف حقيقة الفبركة في المقلب!

وجه رضا عبد العال اللاعب السابق لنادي الأهلى والزمالك والمحلل الرياضي حاليًا، رسالة إلى رامز جلال للخروج والاعتذار له بعد السخرية منه في الحلقة الثانية من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، وبسبب المقدمة "الفاجرة" حسب وصفه.

وخلال تواجده في إحدى اللقاءات التلفزيونية، علق عبد العال قائلًا:" ابنتي بكت أثناء مشاهدة الحلقة وطالبتني برفع قضية ضد رامز جلال، ولكني أبلغتها أني متعاقد مع تلك القناة (لكنهم غفلوني) فأقسم لكم أني لم أكن أعلم إلى أين سأذهب، ومن قام بإقناعي المذيع مهيب عبد الهادي وهو السبب فيما حدث لي، ورأيت المخرج الكبير جاد شويري ومن هنا اقتنعت ولم يكن هناك غلطة في إعداد المقلب.. وأول ما سمعت صوت الغوريلا الدنيا اسودت في عيني وكنت أنطق الشهادة لكي لا أشعر بلحظات الموت.

وأضاف: ”أقنعوني في البداية أننا سنذهب إلى لبنان ثم قالوا سنذهب إلى دبي وكانت ترانزيت وبعدها ذهبنا إلى بالي في إندونسيا، والناس تقول إن هذا تمثيل ولكن أنا متعاقد مع القناة العارضة للبرنامج ولم أكن أقدر أن أرفض أن أسافر

وتابع: ”أطالب رامز جلال بالاعتذار عن المقدمة التي قام بها، فقد كانت مقدمة (فاجرة) وسخر من شكلي وملابسي ومن بلدي نبروه وهذه خلقة الله وأعاني من السكر وبالفعل كنت سأموت وأشعر أن الجميع في مصر كان يشعر بالشماتة في.. وكان لا يجب أن يقلل رامز من أي شخص، قل ما تريده عن عملي وشغلي ولكن السخرية من جسدي وملابسي هذا لا يصح“.

وكان رامز جلال قد استضاف في أول حلقات برنامجه السنوي للمقالب، الفنانة المصرية والراقصة الاستعراضية فيفي عبده، والتي كانت قد أثارت الكثير من الجدل بسبب الألفاظ الخارجة التي قامت بذكرها خلال تعرضها للمقلب.

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