شمس الكويتية تصدم الجمهور بعد تعليقها على مشهد قميص النوم في آخر فيديو كليب لها!

أثارت الفنانة الكويتية شمس الجدل مجددًا، بعدما دافعت في أحدث مقابلة تلفزيونية لها، عن ظهورها بملابس النوم في آخر فيديو كليب بعنوان "ابن الـ"، وتعرضت للكثير من الانتقادات بسبب المبررات التي قامت بطرحها وهو الأمر الذي لم يعجب الكثيرين.

حلت شمس ضيفة على برنامج "عائشة شو"، وخلال الحلقة بررت ظهورها بقميص النوم أنها تمثل دور إمرأة استغلها زوجها الذي يصرف كل نقوده على القمار، وعلقت قائلة: " وحدة في بيتها شنو أطلعها شنو لابسة ؟؟" وأضافت للمذيعة: "إنتي تتكلمين بمثالية غبر موجودة ".

وأضافت: " “لابسة قميص نوم ولابسة عريان شو المشكلة.. أنا لابسة قميص نوم في الكليب حقي أنا كليبي أنا شو المشكلة".

الجدير ذكره أن الكثير من الأخبار التي انتشرت خلال الفترة الماضية تفيد أن شمس الكويتية تزوجت من رجل أعمال سعودي، خاصة بعد ظهورها بفستان الزفاف ممسكة يد أحدهم، ولم تنفي أو تؤكد ذلك حتى هذه اللحظة.

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