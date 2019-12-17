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أصالة تكررها على المسرح "ولو طال الأسف ما راح أسامح"...فهل قصدت زوجها طارق العريان؟

منشور 17 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 11:48
أصالة
أصالة

على الرغم من تكتمها على الأمر وعدم رغبتها في الكشف عن تفاصيل حياتها الخاصة في أكثر من مناسبة وأكثر من لقاء صحفي، لا زالت الفنانة أصالة تواصل إثارة فضول الجمهور حول حقيقة ما يحصل بينها وبين زوجها المخرج طارق العريان وذلك بسبب رسائلها المبطنة وتصرفاتها خاصة خلال حفلها الأخير في موسم الرياض.

وكان حديث الجميع خلال الأيام الماضية، مقطع فيديو للفنانة أصالة ظهرت فيه خلال حفلها الذي قدمته يوم الجمعة في ليالي سمرات الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، وكانت تؤدي أغنيتها "عقوبة"، حيث أعادت مقطعًا منها عدة مرات وتقول فيه:

"ولو طال الأسف ما راح أسامح"، الأمر الذي جعل متابعيها يدخلون في حالة من الفضول حول سبب تكرارها لهذه الجملة تحديدًا، ففسر البعض ذلك على أنه بسبب ما حدث مؤخرًا بينها وبين زوجها طارق العريان وعلى أنها لن تسامح على ما حدث بحقها.

يشار إلى أن العديد من المواقع والصفحات تناقلت خبر انفصال أصالة عن زوجها المخرج طارق العريان، وذلك بعد انتشار قصة وقوعه في علاقة غرامية مع أحد الفنانات، وهو الأمر الذي جعل أصالة ليس لديها أي خيار إلا الانفصال على الرغم أنه لم يصرّح أي من الثنائي بأي شيء رسمي حتى الآن.

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