شائعات الانفصال تعود من جديد لأصالة وزوجها طارق العريان..فماذا حدث مؤخرًا؟

عادت شائعات الانفصال من جديد تلاحق الفنانة أصالة نصري، وتداول البعض خبر طلاقها من زوجها المخرج طارق العريان، والسبب في ذلك يعود إلى امتناعهما عن الظهور سويًا منذ أن بدأ الجدل حول مصير علاقتهما، وهو ما جعل الأمر مؤكدًا بشكل أكبر لدى البعض.

واعتاد الجمهور على رؤية أصالة برفقة زوجها طارق العريان في العديد من المناسبات الفنية والمهرجانات والحفلات وغيرها، لذا بمجرد أن أصبح موضوع رؤيتهما سويًا من الماضي، عمل هذا على تأكيد ما يتم تداوله حول انفصال الثنائي وانتهاء علاقتهما بالطلاق.

وعلى الرغم من كل هذه الأخبار التي تشير إلى الانفصال، لم يعلق أي من أصالة أو زوجها طارق العريان بشكل واضح، فأصالة علقت على الشائعات فقط من خلال حسابها على مواقع التواصل وطلبت عدم التدخل في حياتها الخاصة، وطارق العريان لم يعلق بالنفي أو بالإيجاب واكتفى فقط بالقول أنه دائمًا ما يتعرض لمثل هذه الشائعات.

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