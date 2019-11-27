هل عادت أصالة نصري إلى طليقها "أيمن الذهبي"؟

ما زال إسم أصالة نصري يتصدر محركات البحث وحديث السوشال ميديا، ويعود السبب إلى خبر إنفصالها من زوجها الحالي المخرج المصري "طارق العريان"، وان السبب الرئيسي للخلاف هو الخيانة الزوجية التي تعرضت لها من قبل طارق.

رغم الصمت الواقع بين الطرفين، إلا أن الدلائل غير المباشرة من الطرفين تدل على وجود خلافات كبيرة، إذ ظهر طارق العريان من إفتتاح فيلم "ولاد رزق 2" من دون خاتم الزواج، ومن جهة أخرى شاركت شام منشور على حسابها الخاص تدعم فيه أمها الفنانة أصالة.

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مؤخراً، وصل طليق أصالة "أيمن الذهبي" إلى مصر لمقابلة ابنته"شام"، وكان اللقاء مليء بالدموع والمشاعر بعد انقطاع سنوات، ورافق أيمن ابنته الصغيرة من زواجه الثاني.

وشاركت شام ابنة أصالة وايمن صور لها برفقة أختها غير الشقيقة عبر حسابها في إنستغرام، وكان من بين الصور لقطة لـ أصالة وهي تلاعب ابنة طليقها بأجواء لطيفة وعفوية، مما أثار التساؤلات حول إذا ما كانت نصري قد طوت صفحة الماضي وتفكر بالرجوع لطليقها من جديد!

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