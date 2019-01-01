تعرف على رسالة أصالة المؤثرة بمناسبة العام الجديد

أصالة توجه رسالة مؤثرة بمناسبة العام الجديد

نشرت الفنانة أصالة نصري صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي هنّأت من خلالها الجمهور وعائلتها بمناسبة حلول العام الجديد.

وعلّقت على الصورة قائلة: (رغم بعض أحزانه إلّا أنّه كان عاماً حلواً طيّباً تمتّعنا فيه كعائلة بصحّه جيّدة ، تعرّفت فيه على أصدقاء تمنّيت لو أنّهم كانوا معي من بداية الرّحلة ، إلّا أنّنا دائماً نرجو الأحلى في الغد، أواخر أيّام هذا العام ضربت في خيالاتنا أخماساً بأسداس ! إلّا أنّني كعادتي سأبقى أرى غداً مشرق ولن يثنيني عنّ حلمي إشارات تخيفني أو حتّى تحذّرني ، أنا كما بدأت كلّي امتنان للمحبّة الخالصة الّتي حظيت بها من أُناس أحبّهم ولاأعرفهم ، ولكنّني أرسم لهم صوراً وهمّ يُمسكون يدي ونتجاوز معاً كلّ مصاعب الحياة، بالموسيقى بالحوار بالشّعور الّذي يعلو ونحن معاً لنكون قلباً واحد، شكراً لكلّ منّ زوّدني العام الّذي مضى بالمحبّة والاهتمام والثّقة، وأحمد الله كثيراً على أنّني شهدت معكم نهاية عام، وبداية عام آخر ، أرجو الله أنّ يمتّعنا بالصحّة والعافية والنجاح ، وأنّ يحفظ بلادنا من كلّ سوء ، وأنّ نحيا في هذه الحياة أحياء نَصّْدُق الشّعور ونَصّْدُق الضحكة ونواسي أحزاننا بنظرة لمنّ نحبّ ، إنّ الحياة يجب أن نحياها بحلو شعورها مهما عظُم الألمّ، كلّ عام وأرواحنا بخير فهي أجمل مافينا وأبقى)، حسب موقع الفن.