أصالة توصف بـ"الوقاحة".. ما علاقة مؤلف مسلسل "أزمة منتصف العمر"؟

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا يفيد مهاجمة مؤلف مسلسل "أزمة منتصف العمر" الفنانة السورية أصالة نصري، بعد انتشار فيديو قديم لها وهي تشيد بالمايسترو خالد فؤاد في إحدى حفلاتها، معرضةً المايسترو هاني فرحات للحرج.

أيمن سليم يهاجم أصالة

ووصف المؤلف المصري أيمن سليم، صاحب فكرة مسلسل "أزمة منتصف العمر"، أصالة بـ"صحابة القلب الأسود" في منشور مطوَّل شاركه عبر حسابه في "فيسبوك"، كتب فيه: "فيديو مرعب الناس كلها بتشيره للمطربة أصالة وهي بتقل ذوقها وأدبها وبتمدح في مايسترو آخر غير هاني فرحات مايسترو حفلها، وبتقول إنه أهم من هاني وأحلى من هاني".

أيمن سلين يتهم أصالة بالغيرة من أنغام

وادعى سليم أن أصالة قامت بهذا الفعل بسبب خلافها مع أنغام، مضيفًا: "كل ده بسبب خلافها مع أنغام اللي قاهراها ومنكدة عليها عيشتها، لأن هاني فرحات بيشتغل مع أنغام فى كل حفلاتها".

ثم قارن المؤلف بينه أصالة والعديد من الفنانات الأخريات، قائلًا: "المشكلة إن مش أنغام بس اللي أحسن من أصالة، ده شيرين عبدالوهاب بكل عيوبها ومشاكلها أحسن من أصالة، وآمال ماهر أحلى من أصالة، للأسف رغم كل عمليات التجميل اللي خلتها شبه العرايس الحلاوة ماقدرتش تجمل قلبها اللي ما بيحملش إلا سواد وغِل وصورم".

أيمن سليم يصف تصرف أصالة بـ"الوقاحة"

واختتم سليم منشوره، قائلا: "في فرق بين العفوية وبين الوقاحة وقلة الأدب، واضح إن القرشين اللي عملتهم بسبب تطبيلها المستمر وتزييف الحقايق والتاريخ قووا قلبها وخلوها تتخيل إن الجمهور تحت جزمتها، ومجبر يستحمل تصرفاتها العشوائية وقلة ذوقها على الأحلى و الأهم منها".

كريم العدل ينفي هجومه على أصالة

بدوره، خرج المؤلف كريم العدل عن صمته والرد على الكلام المنسوب له، خاصة أنه المؤلف المسؤول عن العمل، ونفى ما جرى تداوله مؤكدًا أنه هو وأسرة العمل لا علاقة لهم بما يجري تداوله.

وأكَّد العدل في منشور شاركه عبر حسابها الرسمي على احترامه وتقديره للفنانة، وكتب: "السادة الصحفيين؛ أسرة مسلسل أزمة منتصف العمر تكن كل الاحترام و التقدير للفنانة أصالة، ونؤكد ان ذلك التصريح لم يصدر عننا، ولا عن اى من القائمين على كتابة المسلسل، سواء من مؤلف القصة (أحمد عادل) او المعالجة الدرامية و كتابة الحلقات (كريم العدل - كريم فهمي)".

وأضاف: "ونرجو من الصحافة تحري الدقة قبل نشر اى تصاريح و التأكد من هوية الشخص الذي يتحدث باسمنا او باسم اي شخص من اسرة المسلسل، شكرا".