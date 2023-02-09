أصالة توصف بـ"قليلة الأصل" بعد ظهورها في "سعودي آيدول

أعربت الفنانة السورية أصالة عن حزنها وألمها لما يمر به مواطنوها في سوريا من تبعات الزلزال المدمر الذي ضرب الأراضية السورية والتركية بقوة 7.8 ريختر، في حلقة مباشرة من برنامج "سعودي آيدول" التي بثت يوم أمس الأربعاء.

أصالة تلقي كلمة مؤثرة في "سعودي آيدول"

وفي كلمة مؤثرة ألقتها أصالة في بداية البرامج، لفتت إلى أن الحداد لا يتطلب منها التوقف عن عملها وواجباتها والتزاماتها، مُشيرةً إلى أن تواجدها في البرنامج بمثابة دعم نفسي، فهي ترى أن الضعاف يحتاجون أفرادًا أقوياء مثلهم لتقديم المساعدة.

ودعت أصالة للأسر والأهالي المنكوبين: "الله يكون معهم إن شاء الله، رب العالمين يتلطف فيهم هو رؤوف رحيم وبإذن الله ربنا بيكتلبهم حياة تانية أحلى من يلي كانوا عايشينها".

وأوضحت الفنانة إلى أن تواجدها بمثابة "طبطبة" "و "دواء" لقلوب الجميع، قائلة: ""وجودنا اليوم بمثابة طبطبة على قلوب الكل، ونعتبرها مثل الدواء، لإن العالم العربي كله اليوم بحاجة لهذه الطبطبة".

اذا كان لقلة الاصل عنوان هو اصاله نصري الله يرحم الضحايا ويرفع الكرب والهم عن الشعب السوري #اصاله pic.twitter.com/jp0hHznWcm — Rani Assad (@jojifofo) February 8, 2023

مهاجمة أصالة نصري

ورغم كلامها المؤثر، إلَّا أن أصالة لم تسلم من الهجوم، فقد رأى البعض أن استكمالها البرنامج يعد استهانة بأرواح الضحايا الذين لقوا حتفهم تحت الأنقاض في حادث الزلزال المدمر، مُشيرين إلى أنه كان من الأولى وقف التصوير حدادًا على أرواحهم.

فهاجم أحد المستخدمين أصالة واصفًا فعلتها بـ"قلة الأصل"، وكتب في تغريدته: "اذا كان لقلة الاصل عنوان هو اصاله نصري الله يرحم الضحايا ويرفع الكرب والهم عن الشعب السوري".

كما شارك تغريدة أخرى، مقارنًا طريقتها في التفاعل مع الأحداث بما أظهره نجوم تركيا من دعم لمواطنيهم، وكتب: "الي يدافعو عنها من السوريين اذا انتو شايفين كلامها وتأثرها على قد الكارثه الي حاصله عندكم وطبطت عليكم انا بعتذرجدا جدا جدا بس الحمد لله ريحتونا نفسيا انه الحدث عندكم مش كبير منهم لله نجوم تركيا حسسونا من تأثرهم وكلامهم انه الحدث كارثي واصعب من ما حدا يتصورو".

وأضافت أخرى: "يعني شو كان صار لو اعتذرت بس هالحلقة احتراما لولاد بلدها والظروف الصعبة يلي بيمروا فيها بس هي طول عمرها قليلة اصل".