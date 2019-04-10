أصالة نصري تطرح كليب (بنت أكابر) عبر (يوتيوب)

أصالة نصري

تستعد المطربة أصالة لطرح أحدث أعمالها الفنية وهو كليب (بنت أكابر) و ذلك في السادسة مساء، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت أصالة بوستر الأغنية وعلقت عليها قائلة (انتظروا غداً فيديو كليب أغنيتي الجديدة (بنت أكابر) الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر على يوتيوب)، حسب اليوم السابع.

يذكر أن الفنانة السورية أصالة كانت قد كشفت فى بداية شهر مارس/آذار الماضي، عن أغنية جديدة لها باسم (بنت أكابر)، وهي الأغنية التي صورتها لتكون فيديو كليب، ونشرت المطربة TEASER الأغنية عبر (يوتيوب) وصفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، واكتفت المطربة السورية – حينها - بنشر الفيديو الدعائي للكليب الجديد، وقالت إنه سيكون متاحًا قريبًا، ولكن دون أن تحدد الموعد الرسمي لطرح الأغنية.