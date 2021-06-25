أصالة نصري تتألق في جلسة تصوير (الصرخة) و تطلق (بنحبك)

ظهرت النجمة السورية أصالة نصري بإطلالة (الصرخة) في أحدث جلسة تصوير (فوتوسيشن).

ونشرت أصالة الصور الجديدة، عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، صحبتها بتعليق: (الحياة فرصة لمن يهواها وأنا خُلقت لأحيا).

و طرحت النجمة السورية أصالة نصري، أغنيتها الوطنية الجديدة (بنحبك) التي تهديها إلى أهل مصر المحروسة، وذلك عبر قناتها الرسمية على (يوتيوب)، وهي من كلمات عبد الله حسن، ألحان أحمد سعد، توزيع عمرو صلاح.

وكان آخر ألبومات النجمة أصالة نصري (لا تستسلم)، وهو ألبوم باللهجة الخليجية وضم 20 أغنية منها،(وش كنت أقول) ، (يا مثبت)، (ما اعرف انطق)، (رفقا).